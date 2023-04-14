Чесноков: матч с Руне будет очень сложным для Медведева. У датчанина колоссальные амбиции

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от встречи российского теннисиста Даниила Медведева (пятое место в рейтинге) и датчанина Хольгера Руне (9) в матче 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Игра предварительно запланирована на 16:00 мск.

«Руне посолиднее, чем Зверев. Будет очень сложный матч для Дани. У Хольгера хорошие подача и движение. Руне хорошо меняет ритм. У датчанина колоссальные амбиции в 19 лет, поэтому будет лезть на Медведева.

Медведеву нужно держать Руне на задней линии. Как только короткий — Руне сразу идёт на мяч, пытается обострять по полной программе. Руне не любит длинные розыгрыши, потому что сразу начинает уставать. Он совсем не марафонец, как Медведев или Джокович.

Медведеву нужно втягивать Руне в длинные розыгрыши и утомлять его. Но у Хольгера очень хлёсткий удар. Он активно начинает розыгрыши, при этом хорошо подаёт. Я не знаю, кто выиграет этот матч», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.