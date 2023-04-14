Селиваненко высказался о победе Медведева над Зверевым в 1/8 финала турнира в Монте-Карло

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от победы россиянина Даниила Медведева над представителем Германии Александром Зверевым в матче третьего круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло — 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).
«Победы в таких матчах, с отыгранными матчболами всегда надолго запоминаются. Даниил сам сказал после матча, что главное — играть до конца, а каждый мяч может перевернуть игру.
Следующий соперник Даниила по сетке — один из наиболее ярких игроков следующего поколения потенциальных лидеров, поэтому такие матчи всегда интересны», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В четвертьфинальном раунде «Мастерса» в Монте-Карло Медведев встретится с девятой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне.
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