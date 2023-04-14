Надаль официально снялся с турнира в Барселоне

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль пропустит грунтовый турнир категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Об официально подтверждённом снятии испанского теннисиста в своих социальных сетях сообщил журналист Луиджи Гатто.
Ранее в СМИ уже появлялась информация о возможном снятии испанца с турнира. Сообщалось, что Надаль не желает форсировать своё возвращение в тур и планирует повторить свой прошлогодний график перед победным «Ролан Гаррос»: пропустить Барселону, но выступить на «Мастерсах» в Мадриде (Испания) и Риме (Италия).
Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.
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