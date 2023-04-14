Рублёв без проблем взял первый сет у Штруффа в матче 1/4 финала «Мастерса» в Монако

В эти минуты проходит матч 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором чемпион Олимпиады-2020 в миксте, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв встречается с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом (100-й в рейтинге ATP).
Позади первый сет, который завершился победой российского теннисиста со счётом 6:1.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Ян-Леннард Штруфф в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.
Счёт личных встреч между теннисистами равный — 2-2 (3-3 с учётом челленджеров и квалификации). Штруфф дважды побеждал на «Ролан Гаррос»: сначала в 2016-м во втором раунде квалификации, а потом в 2021-м в первом круге основной сетки, и там была напряжённая битва — 6:3, 7:6(6), 4:6, 3:6, 6:4. Также Ян-Леннард выиграл у Андрея на старте турнира в Санкт-Петербурге в 2018 году. Рублёв же брал верх на челленджере в Техасе в 2017-м, в одном из полуфинальных матчей ATP Cup в 2021-м и на «Мастерсе» в Риме также в 2021-м.
Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.
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