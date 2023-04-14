Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв без проблем взял первый сет у Штруффа в матче 1/4 финала «Мастерса» в Монако

Рублёв без проблем взял первый сет у Штруффа в матче 1/4 финала «Мастерса» в Монако
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором чемпион Олимпиады-2020 в миксте, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв встречается с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом (100-й в рейтинге ATP).

Позади первый сет, который завершился победой российского теннисиста со счётом 6:1.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Ян-Леннард Штруфф в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Счёт личных встреч между теннисистами равный — 2-2 (3-3 с учётом челленджеров и квалификации). Штруфф дважды побеждал на «Ролан Гаррос»: сначала в 2016-м во втором раунде квалификации, а потом в 2021-м в первом круге основной сетки, и там была напряжённая битва — 6:3, 7:6(6), 4:6, 3:6, 6:4. Также Ян-Леннард выиграл у Андрея на старте турнира в Санкт-Петербурге в 2018 году. Рублёв же брал верх на челленджере в Техасе в 2017-м, в одном из полуфинальных матчей ATP Cup в 2021-м и на «Мастерсе» в Риме также в 2021-м.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.

Монте-Карло. 1/4 финала
14 апреля 2023, пятница. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5  
1 		6  
         
Ян-Леннард Штруфф
100
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Материалы по теме
Рублёв в сете от полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло! Медведев готовится. LIVE!
Live
Рублёв в сете от полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло! Медведев готовится. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023