Тарпищев: обсудили с Лукашенко мировой теннис, суммарно белорусы и россияне — сильнейшие

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о своей встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, состоявшейся накануне в Минске.

«Во-первых, мы старинные друзья. Обсуждали прежде всего теннисные дела в мире. Если сейчас взять результаты белорусских и российских теннисистов, то мы суммарно сильнейшие в мире. Мы практически выиграли всё. В столь сложное время надо было предложить календарь, чтобы поддержать детей от 13 до 19 лет. Чтобы они не выпали. Соответственно, объединились мы в совместных соревнованиях и сборах. По России мы проводим более трёх тысяч турниров», — приводит слова Тарпищева телеграм-канал Sputnik.

Также во время вчерашней встречи Тарпищев подарил Лукашенко собственную книгу, написанную в 2022 году, — «Стресс рождает чемпионов. Загадки спортивной психологии».