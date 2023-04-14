Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев: обсудили с Лукашенко мировой теннис, суммарно белорусы и россияне — сильнейшие

Тарпищев: обсудили с Лукашенко мировой теннис, суммарно белорусы и россияне — сильнейшие
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о своей встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, состоявшейся накануне в Минске.

«Во-первых, мы старинные друзья. Обсуждали прежде всего теннисные дела в мире. Если сейчас взять результаты белорусских и российских теннисистов, то мы суммарно сильнейшие в мире. Мы практически выиграли всё. В столь сложное время надо было предложить календарь, чтобы поддержать детей от 13 до 19 лет. Чтобы они не выпали. Соответственно, объединились мы в совместных соревнованиях и сборах. По России мы проводим более трёх тысяч турниров», — приводит слова Тарпищева телеграм-канал Sputnik.

Также во время вчерашней встречи Тарпищев подарил Лукашенко собственную книгу, написанную в 2022 году, — «Стресс рождает чемпионов. Загадки спортивной психологии».

Материалы по теме
«Это мой учитель по теннису». Лукашенко провёл встречу в Минске с Тарпищевым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023