Виктор Янчук: Даниил Медведев должен остудить пыл Хольгера Руне
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от встречи российского теннисиста Даниила Медведева (пятая ракетка мира) и датчанина Хольгера Руне (9-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
«Руне хороший игрок, но пока он не стал маститым и признанным. Хольгер опасный и дерзкий, он будет пошустрее Даниила. Но Медведев должен остудить пыл Руне. На грунте это будет сделать не так просто.
Медведев более надёжен и устойчив. Он должен подобрать ошибки со стороны Руне. Думаю, психологически Даня будет ровнее и увереннее. Поэтому 65 на 35 отдаю в пользу Медведева», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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