Ольховский — о победе Медведева над Зверевым: Даниил может играть на грунте в стиле харда

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о победе Даниила Медведева в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) с Александром Зверевым — 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).
«Немножко странноватый матч с позиции счёта. То есть у Зверева было столько моментов, он подавал на матч дважды. Если бы Медведев поверил в то, что может играть на грунте, и играл бы с первого мяча так, как играл концовку второго и третьего сета, проблем бы и не было.
Даниил сейчас играет очень хорошо и быстро. Наверное, психологически ты думаешь, что это другое покрытие и поэтому тяжелее. Но Даниил может и на грунте играть в стиле харда. Я не знаю, что там было с подачей: 4:4 — две двойные. Молодец, что собрался и выиграл матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 14 апреля 2023
-
13:52
-
13:40
-
13:26
-
13:20
-
13:17
-
12:58
-
12:53
-
12:40
-
12:35
-
12:17
-
12:15
-
12:05
-
11:53
-
11:15
-
10:16
-
10:00
-
09:47
-
09:28
-
07:26
-
02:43
-
01:45
-
00:47
-
00:36
-
00:27
-
00:14
- 13 апреля 2023
-
23:08
-
22:51
-
22:43
-
22:25
-
22:03
-
21:49
-
21:20
-
20:46
-
20:25
-
19:52