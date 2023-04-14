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Ольховский — о победе Медведева над Зверевым: Даниил может играть на грунте в стиле харда

Ольховский — о победе Медведева над Зверевым: Даниил может играть на грунте в стиле харда
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о победе Даниила Медведева в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) с Александром Зверевым — 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).

«Немножко странноватый матч с позиции счёта. То есть у Зверева было столько моментов, он подавал на матч дважды. Если бы Медведев поверил в то, что может играть на грунте, и играл бы с первого мяча так, как играл концовку второго и третьего сета, проблем бы и не было.

Даниил сейчас играет очень хорошо и быстро. Наверное, психологически ты думаешь, что это другое покрытие и поэтому тяжелее. Но Даниил может и на грунте играть в стиле харда. Я не знаю, что там было с подачей: 4:4 — две двойные. Молодец, что собрался и выиграл матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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