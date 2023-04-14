«Самое холодное рукопожатие года». Петчи — о матче Медведева со Зверевым

Бывший британский теннисист, а ныне телевизионный эксперт Марк Петчи прокомментировал рукопожатие российского теннисиста Даниила Медведева и немца Александра Зверева после матча в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
«Здесь должна быть награда за самое холодное рукопожатие года. Зверев и Медведев войдут в топ-5 по итогам года по шкале арктических холодов», — написал Петчи в «Твиттере».
Напомним, Медведев (3) за 3 часа и 9 минут обыграл Зверева (13) со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Отметим, что благодаря этому матчу Медведев укрепил своё лидерство в серии личных встреч со Зверевым (8-6). В Монте-Карло Даниил обыграл Александра во второй раз подряд за сезон (первая победа случилась в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
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