Даниил Медведев — Хольгер Руне: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 14 апреля, пятая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сыграет против датчанина Хольгера Руне (9-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте, носящем имя Ренье III, и начнётся не раньше 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хольгер Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Раньше Медведев и Руне никогда друг с другом не играли. Хольгеру всего 19 лет, и год назад он был ещё в конце первой сотни рейтинга. На грунте датчанин в прошлом сезоне отметился титулом мелкого турнира в Мюнхене и четвертьфиналом «Ролан Гаррос», по пути к которому обыграл в том числе Стефаноса Циципаса. Но настоящий прорыв ему удался в конце сезона: титул в Стокгольме, финал в Базеле и титул на «Мастерсе» в Париже с победами над пятью игроками топ-10 подряд, включая Новака Джоковича в финале.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.