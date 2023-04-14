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Ига Свёнтек попала в список самых влиятельных людей года по версии журнала Time

Ига Свёнтек попала в список самых влиятельных людей года по версии журнала Time
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Польская теннисистка, первая ракетка мира в одиночном разряде Ига Свёнтек попала в список самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

«Когда Ига Свёнтек играет в теннис, на ум приходят три вещи: красота, сила и правда. Подняться на вершину тенниса с теми ограниченными ресурсами, которыми она располагала, приехав из Польши, — это замечательно. Она воспламенила нацию и дала следующему поколению повод поверить, что они тоже могут достичь чего-то невероятного. Она напоминает нам всем, что испытывать разочарование — это нормально, но также нормально гордиться собой.

Когда Ига выходит на корт, она не спускает глаз с мяча и не позволяет ему сбиться с пути», — написано на официальном сайте журнала.

Свёнтек является победительницей трёх турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции 2020 и 2022 годов, Открытый чемпионат США — 2022).

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