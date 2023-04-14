Рублёв: я показал хороший матч, за исключением моментов, когда начал проявлять эмоции

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу над немцем Ян-Леннардом Штруффом (100-й в рейтинге ATP) в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 6:1, 7:6 (7:5).

«Я смог показать отличный уровень в матче, за исключением некоторых моментов, когда я начал проявлять эмоции и стал негативным. В конце концов, это был довольно драматичный матч, особенно во втором сете. Но в итоге я смог успокоиться и сыграть хороший тай-брейк, и мне повезло выиграть в двух сетах.

Во втором сете я пытался оставаться агрессивным, но он стал играть немного лучше. Он стал играть более агрессивно. Если бы я продолжил давить, он бы начал меня уничтожать, поэтому я должен был как следует бить по мячу», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Соперником Андрея Рублёва в полуфинале турнира в Монако станет американец Тейлор Фритц, обыгравший в своём четвертьфинале действующего обладателя трофея Стефаноса Циципаса.