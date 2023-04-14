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Андрей Ольховский объяснил, почему у Медведева могут возникнуть сложности в матче с Руне

Андрей Ольховский объяснил, почему у Медведева могут возникнуть сложности в матче с Руне
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от встречи российского теннисиста Даниила Медведева (пятая ракетка мира) и датчанина Хольгера Руне (9-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Очень тяжёлый матч. Если не будет подачи, то будет достаточно сложно. Руне быстро играет и не так далеко, как Зверев, поэтому у Медведева будет меньше времени. Но Руне нестабильный. С позиции психологии, если Медведев будет играть в своём стиле, не думая о покрытии, то шанс неплохой победить. Но Хольгер очень серьёзный соперник на грунте», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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