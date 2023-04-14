Фритц обыграл Циципаса и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монако, где сыграет с Рублёвым
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10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче 1/4 финала третью ракетку мира, грека Стефаноса Циципаса.
Игра завершилась победой американского теннисиста со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Фритц два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Циципаса один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.
Соперником Фритца по полуфиналу турнира в Монако станет россиянин Андрей Рублёв.
Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн
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