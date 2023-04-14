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На турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло будет новый чемпион

На грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) будет новый чемпион. Это стало известно после поражения третьей ракетки мира, грека Стефаноса Циципаса в 1/4 финала от американского теннисиста Тейлора Фритца со счётом 2:6, 4:6. Циципас является двукратным победителем турнира.

Ранее из розыгрыша турнира выбыл двукратный победитель серб Новак Джокович. Он проиграл итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

Оставшиеся в борьбе теннисисты ещё не побеждали в этом турнире. В четвертьфиналах встретятся Музетти и австриец Янник Синнер, а также россиянин Даниил Медведев и норвежец Хольгер Руне. Соперником Фритца по полуфиналу станет россиянин Андрей Рублёв.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн.