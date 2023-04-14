Медведев уступил в первом сете матча с Руне на «Мастерсе» в Монте-Карло

В эти минуты проходит матч 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором первая ракетка России Даниил Медведев встречается с представителем Дании Хольгером Руне (9-й в рейтинге ATP).
Позади первый сет, который завершился победой датского теннисиста со счётом 6:3.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хольгер Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.
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Раньше Медведев и Руне никогда друг с другом не играли. Хольгеру всего 19 лет, и год назад он был ещё в конце первой сотни рейтинга. На грунте датчанин в прошлом сезоне отметился титулом мелкого турнира в Мюнхене и четвертьфиналом «Ролан Гаррос», по пути к которому обыграл в том числе Стефаноса Циципаса. Но настоящий прорыв ему удался в конце сезона: титул в Стокгольме, финал в Базеле и титул на «Мастерсе» в Париже с победами над пятью игроками топ-10 подряд, включая Новака Джоковича, обыгранного в финале.
Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.
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