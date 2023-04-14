Медведев не сумел выйти в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло, уступив Руне

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Монте-Карло (Монако). В четвертьфинале третий сеяный Медведев уступил шестой ракетке турнира датчанину Хольгеру Руне со счётом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
Медведев один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. Руне подал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хольгер Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.
За выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло Руне сыграет с победителем итальянского дерби между 16-м сеяным Лоренцо Музетти и седьмой ракеткой соревнований Янником Синнером. Эта встреча состоится сегодня позднее.
Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.
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