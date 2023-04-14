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Даниил Медведев стал четвёртой ракеткой мира

Даниил Медведев стал четвёртой ракеткой мира
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Российский теннисист Даниил Медведев стал четвёртым в live-рейтинге ATP после матча против Хольгера Руне.

Из продолжающих участие на «Мастерсе» в Монте-Карло спортсменов ближайшая к Медведеву позиция – у другого россиянина, Андрея Рублёва, занимающего в рейтинге ATP на данный момент шестую строчку. Однако спортсмену не удастся набрать на оставшихся играх достаточное количество очков, чтобы сместить Медведева с четвёртой позиции.

Напомним, в пятницу, 14 апреля, Даниил Медведев проиграл в матче 1/4 финала, уступив датчанину Хольгеру Руне со счётом 3:6, 4:6. Завтра, 15 апреля, свой матч в полуфинале против Тейлора Фритца (США) проведёт Андрей Рублёв.

В рейтинге 52 недель ATP Даниил Медведев, в начале недели занимавший пятую строчку, обошёл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Монте-Карло. 1/4 финала
14 апреля 2023, пятница. 16:10 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Хольгер Руне
9
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
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