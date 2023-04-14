Даниил Медведев стал четвёртой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев стал четвёртым в live-рейтинге ATP после матча против Хольгера Руне.
Из продолжающих участие на «Мастерсе» в Монте-Карло спортсменов ближайшая к Медведеву позиция – у другого россиянина, Андрея Рублёва, занимающего в рейтинге ATP на данный момент шестую строчку. Однако спортсмену не удастся набрать на оставшихся играх достаточное количество очков, чтобы сместить Медведева с четвёртой позиции.
Напомним, в пятницу, 14 апреля, Даниил Медведев проиграл в матче 1/4 финала, уступив датчанину Хольгеру Руне со счётом 3:6, 4:6. Завтра, 15 апреля, свой матч в полуфинале против Тейлора Фритца (США) проведёт Андрей Рублёв.
В рейтинге 52 недель ATP Даниил Медведев, в начале недели занимавший пятую строчку, обошёл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.
- 14 апреля 2023
-
18:22
-
18:01
-
17:45
-
17:29
-
17:20
-
16:45
-
15:58
-
15:35
-
15:25
-
15:17
-
14:49
-
14:38
-
14:06
-
14:00
-
13:52
-
13:40
-
13:26
-
13:20
-
13:17
-
12:58
-
12:53
-
12:40
-
12:35
-
12:17
-
12:15
-
12:05
-
11:53
-
11:15
-
10:16
-
10:00
-
09:47
-
09:28
-
07:26
-
02:43
-
01:45