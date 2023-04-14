Медведев пошутил с Руне, использовав обвинения в нечестной игре от Зверева

После поражения в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло российский теннисист Даниил Медведев, благодаря за игру датчанина Хольгера Руне, сначала сымитировал холодное рукопожатие представителя Германии Александра Зверева.
А затем, улыбаясь, сказал Руне: «Молодец. Нечестно, ты слишком хорошо играл, ты играл нечестно».
Напомним, накануне Медведев обыграл Зверева со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Данил не лучшим образом вёл себя на корте, за что принёс извинения. Но Зверев сначала не принял их у сетки, а затем дал комментарий, в котором обвинил Медведева в нечестной игре. По словам Зверева, именно так Медведеву удаётся переломить ход игры в свою пользу и победить.
В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Медведев уступил Руне со счётом 3:6, 4:6.
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