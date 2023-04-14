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Синнер отдал только четыре гейма Музетти в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Синнер отдал только четыре гейма Музетти в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло
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Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс», который проходит в Монте-Карло (Монако). В четвертьфинале седьмой сеяный Синнер нанёс поражение соотечественнику Лоренцо Музетти, посеянному под 16-м номером, со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Синнер один раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Музетти подал один эйс, сделал три двойные ощибки и не использовал пять шансов взять подачу соперника.

За выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло Синнер сыграет с шестым сеяным, датчанином Хольгером Руне, который ранее в четвертьфинале одолел третью ракетку соревнований россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:4.

Монте-Карло. 1/4 финала
14 апреля 2023, пятница. 17:45 МСК
Лоренцо Музетти
21
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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