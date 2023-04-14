Синнер отдал только четыре гейма Музетти в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло
Поделиться
Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс», который проходит в Монте-Карло (Монако). В четвертьфинале седьмой сеяный Синнер нанёс поражение соотечественнику Лоренцо Музетти, посеянному под 16-м номером, со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
Синнер один раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Музетти подал один эйс, сделал три двойные ощибки и не использовал пять шансов взять подачу соперника.
За выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло Синнер сыграет с шестым сеяным, датчанином Хольгером Руне, который ранее в четвертьфинале одолел третью ракетку соревнований россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:4.
Комментарии
- 14 апреля 2023
-
20:04
-
19:50
-
19:40
-
19:15
-
19:04
-
18:22
-
18:01
-
17:45
-
17:29
-
17:20
-
16:45
-
15:58
-
15:35
-
15:25
-
15:17
-
14:49
-
14:38
-
14:06
-
14:00
-
13:52
-
13:40
-
13:26
-
13:20
-
13:17
-
12:58
-
12:53
-
12:40
-
12:35
-
12:17
-
12:15
-
12:05
-
11:53
-
11:15
-
10:16
-
10:00
Партнерский контент