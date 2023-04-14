Определились полуфинальные пары на «Мастерсе» в Монте-Карло
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Сегодня, 14 апреля, на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) прошли четвертьфинальные матчи в одиночном разряде и определились полуфинальные пары.
Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Четвертьфиналы
Андрей Рублёв (Россия, 5) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) – 6:1, 7:6 (7:5)
Тейлор Фритц (США, 8) – Стефанос Циципас (Греция, 2) – 6:2, 6:4.
Хольгер Руне (Дания, 6) — Даниил Медведев (Россия, 3) –– 6:3, 6:4.
Янник Синнер (Италия, 7) — Лоренцо Музетти (Италия, 16) –– 6:2, 6:2
Полуфинальные пары
Андрей Рублёв (Россия, 5) — Тейлор Фритц (США, 8)
Янник Синнер (Италия, 7) — Хольгер Руне (Дания, 6)
Полуфинальные матчи на «Мастерсе» в Монте-Карло пройдут завтра, 15 апреля, и начнутся не ранее 14:30 мск.
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