Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Результаты четвертьфинальных матчей «Мастерса» в Монте-Карло 14 апреля

Определились полуфинальные пары на «Мастерсе» в Монте-Карло
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 апреля, на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) прошли четвертьфинальные матчи в одиночном разряде и определились полуфинальные пары.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Четвертьфиналы

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) – 6:1, 7:6 (7:5)
Тейлор Фритц (США, 8) – Стефанос Циципас (Греция, 2) – 6:2, 6:4.
Хольгер Руне (Дания, 6) — Даниил Медведев (Россия, 3) –– 6:3, 6:4.
Янник Синнер (Италия, 7) — Лоренцо Музетти (Италия, 16) –– 6:2, 6:2

Полуфинальные пары

Андрей Рублёв (Россия, 5) — Тейлор Фритц (США, 8)
Янник Синнер (Италия, 7) — Хольгер Руне (Дания, 6)

Полуфинальные матчи на «Мастерсе» в Монте-Карло пройдут завтра, 15 апреля, и начнутся не ранее 14:30 мск.

Материалы по теме
Медведев проиграл датскому вундеркинду. Зато Рублёв вышел в полуфинал Монте-Карло
Медведев проиграл датскому вундеркинду. Зато Рублёв вышел в полуфинал Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023