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Сможет ли Андрей Рублёв победить Тейлора Фритца и выйти в финал Монте-Карло?

В субботу, 15 апреля, российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв сыграет в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло против представителя США Тейлора Фритца (10-я ракетка мира).

Ранее американский спортсмен сенсационно обыграл в 1/4 финала действующего двукратного чемпиона турнира Стефаноса Циципаса (2). Рублёв же встречался с Ян-Леннардом Штруффом (100), теннисистом из Германии, и одержал уверенную победу со счётом 6:1, 7:6 (7:5).

Таким образом, у «Мастерса» в Монте-Карло будет новый чемпион: уже проиграл Новак Джокович (2013, 2015), на стадии второго круга Стэн Вавринка (2014) уступил тому же Фритцу, а Фабио Фоньини и Рафаэль Надаль турнир пропустили.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ответить на вопрос: «Сможет ли Андрей Рублёв победить Тейлора Фритца и выйти в финал Монте-Карло?»