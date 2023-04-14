Вице-президент ФТР — о Медведеве: любая победная серия когда-либо заканчивается

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал итоги матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс», в котором российский теннисист Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) уступил датчанину Хольгеру Руне (9).
«Любая победная серия когда-либо заканчивается. Хольгер сегодня был свежее и по итогам сильнее в этой игре», — сказал Селиваненко Vprognoze.ru.
Напомним, в пятницу, 14 апреля, прошёл матч, в котором Даниил Медведев проиграл Хольгеру Руне со счётом 3:6, 4:6. В полуфинале теннисист из Дании встретится с итальянским спортсменом Янником Синнером.
В полуфинал также прошёл россиянин Андрей Рублёв, который сыграет против американца Тейлора Фритца, победившего в 1/4 финала двукратного чемпиона «Мастерса» в Монте-Карло грека Стефаноса Циципаса.
- 14 апреля 2023
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