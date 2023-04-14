Селиваненко отреагировал на слова Кафельникова о титулах Медведева на грунте

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал слова самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова, заявившего, что Даниилу Медведеву не удастся выиграть ни одного титула на грунте в этом сезоне.

«Евгений Александрович — один из самых выдающихся теннисистов и авторитетных экспертов, не думаю, что имеет смысл спрашивать у других мнение о точке зрения таких легендарных спортсменов. В любом случае всё решается на корте, и теннис любят в том числе за его непредсказуемость», — сказал Селиваненко Vprognoze.ru.

Напомним, Даниил Медведев потерпел поражение в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, проиграв датчанину Хольгеру Руне. Турнир в Монте-Карло — первый в сезоне старт на грунтовом покрытии. Со следующего турнира в Барселоне Даниил Медведев снялся.