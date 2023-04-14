Видеообзор матча Даниил Медведев — Хольгер Руне в 1/4 финала в Монте-Карло

В пятницу, 14 апреля, российский теннисист Даниил Медведев провёл матч против датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча завершилась победой спортсмена из Дании со счётом 6:3, 6:4.
Общая продолжительность матча составила 1 час 17 минут. По ходу игры Даниил Медведев сделал девять невынужденных ошибок, реализовал один из двух брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки. Его соперник, Руне, показал 74% выигрыша на первой подаче и 72% — на второй (против 58% и 64% у Медведева) и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. На счету Хольгера Руне также семь невынужденных и две двойные ошибки.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Соперником датчанина Хольгера Руне в полуфинале станет итальянец Янник Синнер. Встреча пройдёт в субботу, 15 апреля, и начнётся в 16:30 мск.
Напомним, турнир в Монте-Карло — первое в этом сезоне соревнование, проходящее на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.
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