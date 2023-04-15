Медведев — о Звереве: что заставило его так сказать обо мне? Туалет? Ну, я хотел пописать

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев подробно разобрал претензии к нему немца Александра Зверева после матча в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
«Во-первых, мне кажется, что 90 игроков в туре со мной в хороших отношениях. Да, человек 50 из них не мои лучшие друзья, но мы отлично ладим. Так что обычно мне неприятно, когда на корте происходит что-то не в духе фэйр-плей. Я знаю, что иногда у меня это проскакивает.
Что вчера заставило его это сказать? Шутка со стойкой? Туалет? Ну, я хотел пописать. Что он от меня хочет? Давайте разбирать шаг за шагом. Я веду 3:2, и у меня где-то пять брейк-пойнтов – он отыгрывается. Поздравляю. Потом я беру гейм на своей подаче под ноль. Иду в туалет, потом проигрываю два гейма подряд, и он подаёт на матч. И он говорит, что из-за туалета он начал играть хуже», — сказал Медведев на пресс-конференции после поражения в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.
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