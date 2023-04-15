Медведев, говоря об отношениях со Зверевым, упомянул конфликт футболистов Мане и Зане

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев предположил, как публичные претензии к его поведению, высказанные олимпийским чемпионом 2020 года Александром Зверевым, могут отразиться на их дружеских отношениях.

«Не хочу об этом много говорить, потому что он, наверное, сделал это… Когда это было? Сразу после матча? Да-да, в пылу момента. Если он через неделю скажет то же самое – другая история. Если он передумает – другая история. Я могу понять. После матча может многое произойти. Мы видели, что было между Мане и Зане (улыбается).

Я не буду вдаваться в подробности. Просто хочу сказать, что мы никогда не были по-настоящему близкими друзьями, может быть, только в юниорах. Вот только он в своих поздравительных речах говорит о какой-то дружбе со мной и моей женой, что уже давно совсем не так. Я никогда этого не говорил.

Так что меня это совсем не разочаровывает, но, если, опять же, через неделю он продолжит это говорить, я сяду с ним в раздевалке и скажу: «Давай обсудим, что не так». Скажи мне, я скажу тебе, и, может быть, мы больше никогда не будем разговаривать и станем врагами или что-то в этом роде. Но сейчас меня это мало волнует», — сказал Медведев на пресс-конференции после поражения в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Медведев упомянул в своей речи конфликт нападающего «Баварии» Садио Мане с одноклубником Лероем Зане. Первый якобы напал на второго после матча с «Манчестер Сити». Даниил является давним фанатом «Баварии».