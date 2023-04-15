«Я не особо удивлён». Андрей Рублёв высказался о раннем поражении Джоковича в Монте-Карло

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв отреагировал на сенсационное поражение первой ракетки мира серба Новака Джоковича от 21-летнего итальянца Лоренцо Музетти в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
«Я смотрел тот матч, не весь, но третий сет видел. Только могу сказать Музетти «Браво!», чтобы победить Джоковича, нужен высокий уровень. В то же время я не был особенно удивлён, потому что с Новаком случаются такие вещи, например, то же самое произошло, когда мы с ним играли в прошлогоднем финале турнира в Белграде, и я его победил со счётом 6:0 в последней партии, что, в принципе, нереально в другом месте. Но иногда такое случается.
Со временем, через несколько недель, возможно, в Риме или в Мадриде, или на «Ролан Гаррос» мы увидим совершенно другого Джоковича.
Но я рад за Музетти, потому что он провёл потрясающий матч и заслужил победу», — сказал Рублёв на пресс-конференции после выхода в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.
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