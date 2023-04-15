«Самая тяжёлая травма, которую я когда-либо получал». Циципас — о проблемах с плечом
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Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас после поражения в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) с американцем Тейлором Фритцем признался, что всё ещё борется с последствиями травмы плеча.
«Никогда бы не смог представить у себя такую травму. Это, вероятно, самая тяжёлая травма, которую я когда-либо получал на теннисном корте. Я пытался внести изменения в рабочий процесс, чтобы помочь своей руке, потому что это мой важнейший инструмент в ближайшие 15 лет. Я стараюсь изо всех сил, чтобы сохранить своё здоровье», — приводит слова Циципаса Tennis Up To Date.
Напомним, в полуфинале турнира в Монако Фритц сыграет с российским теннисистом Андреем Рублёвым. Встреча состоится сегодня, 15 апреля.
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