Рублёв — о грядущем матче с Фритцем: ему не нужно двигаться на грунте, он подаёт 220 км/ч

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв оценил уровень игры на грунте своего следующего соперника на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) американца Тейлора Фритца. Теннисисты поборются за выход в финал соревнований.

«Кажется, что Фритц плохо двигается на грунте? Ага, но потом он бомбардирует тебя ударами, подаёт 220 км/ч, и ему не нужно двигаться (улыбается). Вот почему против него трудно играть: если он видит малейшую возможность, то сразу туда бьёт.

Последние полтора года он реализует большинство шансов. Раньше было 50 на 50. Иногда он проводил потрясающие матчи, иногда допускал ошибки. Сейчас кажется, что он совсем не ошибается.

Не знаю. Мне нечему удивляться, потому что я знаю, что он очень сильный игрок и его очень трудно победить. Неважно, какое покрытие, потому что он выходит и подаёт 220 км/ч, бьёт с форхенда, а потом принимает в полную мощь. Неважно, какое покрытие, с ним тяжело. Когда соперник принимает в полную мощь, нужна пара ударов, чтобы начать розыгрыш, потому что, если он хорошо примет, ты в опасности», — сказал Рублёв на пресс-конференции.