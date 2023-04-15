«Меня трудно обидеть». Фритц высказался о неоднозначном послании Циципаса про грунт в США

10-я ракетка мира американец Тейлор Фритц отреагировал на неоднозначное послание на камере от грека Стефаноса Циципаса перед их матчем в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). «Грунтовый корт в США как единорог на скейтборде», — написал грек на камере. Впоследствии Фритц (8) обыграл действующего чемпиона Циципаса (2) со счётом 6:2, 6:4.

«Справедливости ради, думаю, что в его словах есть смысл. Конечно, в США не помешали бы более качественные грунтовые корты. Не хочу, чтобы люди думали, что это какая-то безумная разборка. Скорее шутка.

Как я понял, он просто имел в виду, что грунтовые корты в США не очень хорошие или нецелесообразные, что совершенно справедливо. Возможно, люди думают, что я ответил на камере, потому что обижен или расстроен (после победы над Циципасом в четвертьфинале Фритц написал на камере «Грунт в США?»). Вовсе нет (улыбается). Мне совершенно всё равно. Наверное, люди меня не знают. Меня трудно обидеть или расстроить. Мне всё равно (улыбается). Но, разумеется, он знал, что может сыграть со мной. Я подумал, что было бы забавно написать что-то в ответ, я не пытался его оскорбить. Просто подумал, что это забавно», — сказал Фритц на послематчевой пресс-конференции.