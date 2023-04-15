Руне: Синнер чувствует себя комфортнее на грунте, чем Медведев

Девятая ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне высказался о предстоящей встрече с итальянцем Янником Синнером в полуфинальном матче грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«С нетерпением жду встречи с Синнером, это будет отличный матч. Последние пару месяцев он играет великолепно, как и Медведев. Синнер, наверное, чувствует себя комфортнее на грунте, чем Медведев. Но, опять же, победа есть победа. Когда выигрываешь, чувствуешь себя уверенно. Так было с Медведевым, и Синнер определённо чувствует себя комфортно. Но я снова должен показать свой лучший теннис. Я в восторге и в предвкушении», — приводит слова Руне ASAP Sports.

Напомним, матч Синнера и Руне состоится сегодня, 15 апреля. Начало встречи — в 16:30 мск.