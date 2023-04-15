Казахстан с Рыбакиной обыграл Польшу и вышел в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Казахстана по теннису вышла в финальную часть турнира Кубок Билли Джин Кинг – 2023.

В рамках квалификационных соревнований казахстанки в Астане встречались со сборной Польши, которая приехала на турнир без своего лидера – трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Иги Свёнтек. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу Казахстана.

Два очка команде принесла бывшая россиянка, чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина.

Теннис. Кубок Билли Джин Кинг – 2023. Отборочный этап. Мировая группа. Казахстан – Польша

Юлия Путинцева (Казахстан) – Магда Линетт (Польша) – 7:5, 6:3.

Елена Рыбакина (Казахстан) – Магда Линетт (Польша) – 6:4, 6:2.

Елена Рыбакина (Казахстан) – Вероника Фальковская (Польша) – 6:3, 6:4.

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдёт с 7 по 12 ноября.