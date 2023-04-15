Андрей Рублёв — Тейлор Фритц: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Монте-Карло

Сегодня, 15 апреля, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (5) сразится с первой ракеткой США Тейлором Фритцем (8) за выход в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте, который носит имя Ренье III, и начнётся не ранее 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Тейлор Фритц в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.
Счёт личных встреч теннисистов — 4-2 в пользу Фритца, при этом они ни разу не играли на грунте. Также стоит отметить, что Рублёв одержал одну из своих двух побед над Фритцем на групповом этапе Молодёжного итогового турнира в Милане, который проходил не в классическом формате, так что, если учитывать только уровень ATP, американец ведёт 4-1.
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