Андрей Рублёв рассказал о поддержке, которую оказывал Ивану Гахову

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал о поддержке, которую оказывал открытию «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) – соотечественнику Ивану Гахову.
Напомним, 198-я ракетка мира Гахов в Монте-Карло преодолел квалификацию и дошёл до второго круга, где в борьбе проиграл первому номеру рейтинга сербу Новаку Джоковичу.
«Я ничем не помогал, только дал ему кое-какие вещи от Nike. Это всё. Но да, мы знаем друг друга с детства, когда ещё играли по юниорам, он всего на год меня старше. Так что мы часто играли вместе на турнирах РТТ и Tennis Europe. Где-то даже выступали в паре. Но на этом всё. Да, иногда он мне писал и спрашивал, могу ли я дать ему какие-то вещи, и я помогал (улыбается)», — сказал Рублёв на пресс-конференции после выхода в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.
- 15 апреля 2023
-
14:18
-
13:58
-
13:34
-
13:20
-
12:34
-
11:58
-
11:44
-
10:53
-
10:47
-
10:31
-
10:17
-
09:57
-
09:49
- 14 апреля 2023
-
23:04
-
22:25
-
22:16
-
22:01
-
20:35
-
20:10
-
20:04
-
19:50
-
19:40
-
19:15
-
19:04
-
18:22
-
18:01
-
17:45
-
17:29
-
17:20
-
16:45
-
15:58
-
15:35
-
15:25
-
15:17
-
14:49