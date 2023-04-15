Андрей Рублёв рассказал о поддержке, которую оказывал Ивану Гахову

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал о поддержке, которую оказывал открытию «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) – соотечественнику Ивану Гахову.

Напомним, 198-я ракетка мира Гахов в Монте-Карло преодолел квалификацию и дошёл до второго круга, где в борьбе проиграл первому номеру рейтинга сербу Новаку Джоковичу.

«Я ничем не помогал, только дал ему кое-какие вещи от Nike. Это всё. Но да, мы знаем друг друга с детства, когда ещё играли по юниорам, он всего на год меня старше. Так что мы часто играли вместе на турнирах РТТ и Tennis Europe. Где-то даже выступали в паре. Но на этом всё. Да, иногда он мне писал и спрашивал, могу ли я дать ему какие-то вещи, и я помогал (улыбается)», — сказал Рублёв на пресс-конференции после выхода в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.