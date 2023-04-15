Аслан Карацев вышел в финал квалификации грунтового турнира ATP-250 в Мюнхене

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в финал квалификации грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

В 1/2 финала квалификации россиянин встречался с нидерландским теннисистом Робином Хасе и одержал победу со счётом 6:2, 3:6, 6:0. Встреча спортсменов продлилась 1 час 37 минут. Карацев семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Хасе шесть эйсов, две двойные ошибки и 11 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В финале квалификации грунтового турнира категории ATP-250 Карацев сыграет с победителем пары Луис Вессельс (Германия) — Даниэль Мазур (Германия). Основной турнир в Мюнхене пройдёт с 17 по 23 апреля в комплексе MTTC Iphitos.