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Прошла жеребьёвка турнира в Баня-Луке, посев которого возглавили Джокович и Рублёв

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), который пройдёт с 17 по 23 апреля.

Возглавил посев соревнований 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. Он пропустит первый раунд, а во втором сыграет с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария) – Люка Ван Аш (Франция).

Второй номер посева получил шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв. На старте он сразится либо с французом Юго Гастоном, либо с представителем Перу Хуаном Пабло Варильясом.

Также в основную сетку Баня-Луки попал россиянин Роман Сафиуллин. Его соперником в первом круге стал серб Ласло Джере.

Другие интересные противостояния первого круга турнира в Баня-Луке:

Гаэль Монфис (Франция, WC) – Иржи Легечка (Чехия, 6)

Душан Лайович (Сербия) – Филип Краинович (Сербия).