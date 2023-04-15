Андрей Рублёв проиграл Фритцу стартовый сет полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло

Завершился первый сет полуфинального матча на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором за выход в финал сражаются шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и первая ракетка США Тейлор Фритц.

Стартовую партию со счётом 7:5 выиграл Фритц. Она продлилась 47 минут. Американцу удалось реализовать четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных, Рублёву — три из семи. Андрей допустил девять невынужденных ошибок, а Тейлор — 12.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Тейлор Фритц в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Победитель матча Рублёв (5) — Фритц (8) за титул в Монте-Карло сразится либо с итальянцем Янником Синнером (7), либо с датчанином Хольгером Руне (6).