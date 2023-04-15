Стефанос Циципас объяснил свои слова о грунтовом корте в США и единороге

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас объяснил своё сравнение грунтового корта в США с единорогом.

«Я имел в виду, что красный грунт в США — это единорог на скейтборде. Его на самом деле не существует. В этом был весь смысл. Недавно у нас с моим другом была дискуссия по поводу грунтовых кортов в США, и мы говорили о том, что всё продвигается через хард, всё играется на харде. Нет, не то чтобы я пытался продвигать красный грунт, но я определённо хотел бы видеть больше таких кортов по всему миру. Я не знаю, любят ли в Азии красный грунт. Я так не думаю.

Но я говорил о том, что мне нравится идея ATP проводить больше турниров на грунте и траве, потому что они очень полезны для здоровья. Думаю, многие игроки согласятся со мной в том, что у нас может быть более длинная карьера, если мы будем играть на таких покрытиях», — приводит слова Циципаса ASAP Sports.