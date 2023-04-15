Прошла жеребьёвка турнира в Мюнхене, где сыграют Руне, Зверев, Фритц и Тим

Опубликованы результаты жеребьёвки грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия), который пройдёт с 17 по 23 апреля.
Посев соревнований возглавил девятая ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне. Его соперник во втором круге определится по итогам противостояния Тьяго Монтейро (Бразилия) – Янник Ханфман (Германия, WC).
Второй номер посева получил американец Тейлор Фритц. Он также пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) – Макс-Ханс Реберг (Германия, WC).
Также в соревнованиях примет участие олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев (3). Во втором круге он сыграет либо с Уго Умбером (Франция), либо с Кристофером О'Коннеллом.
Другие интересные противостояния первого круга на турнире в Мюнхене:
Доминик Тим (Австрия) – Констан Летьен (Франция);
Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, 8) – Кайл Эдмунд (Великобритания);
Кентен Алис (Франция) – Лоренцо Сонего (Италия, 6).
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