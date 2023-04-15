Андрей Рублёв сравнял счёт матча с Фритцем в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло
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Завершился второй сет полуфинального матча на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором за выход в финал сражаются шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и первая ракетка США Тейлор Фритц.
Партию, длившуюся 38 минут, со счётом 6:1 выиграл Рублёв, тем самым сравняв счёт матча. Напомним, первый сет остался за Фритцем (7:5).
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Тейлор Фритц в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.
Монте-Карло. 1/2 финала
15 апреля 2023, суббота. 15:10 МСК
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Остановлен
1 : 1
|1
|2
|3
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|6
|3
|
|1
|2
10
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Победитель матча Рублёв (5) — Фритц (8) за титул в Монте-Карло сразится либо с итальянцем Янником Синнером (7), либо с датчанином Хольгером Руне (6).
Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. В 2022 году его выиграл грек Стефанос Циципас.
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