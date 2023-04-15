Андрей Рублёв сравнял счёт матча с Фритцем в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Завершился второй сет полуфинального матча на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором за выход в финал сражаются шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и первая ракетка США Тейлор Фритц.

Партию, длившуюся 38 минут, со счётом 6:1 выиграл Рублёв, тем самым сравняв счёт матча. Напомним, первый сет остался за Фритцем (7:5).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Тейлор Фритц в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Победитель матча Рублёв (5) — Фритц (8) за титул в Монте-Карло сразится либо с итальянцем Янником Синнером (7), либо с датчанином Хольгером Руне (6).

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. В 2022 году его выиграл грек Стефанос Циципас.