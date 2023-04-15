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Матч Рублёва с Фритцем в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло прервали из-за дождя

Полуфинальный матч грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором за выход в финал сражаются шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и первая ракетка США Тейлор Фритц, прерван из-за дождя.

В момент паузы счёт остановился на 3:2 в пользу Рублёва в решающем сете. Напомним, стартовую партию со счётом 7:5 выиграл Фритц, следующую взял Рублёв со счётом 6:1.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Тейлор Фритц в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Победитель матча Рублёв (5) — Фритц (8) за титул в Монте-Карло сразится либо с итальянцем Янником Синнером (7), либо с датчанином Хольгером Руне (6).

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. В 2022 году его выиграл грек Стефанос Циципас.