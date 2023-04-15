Алексей Ватутин не сумел выйти в финал квалификации грунтового турнира в Мюнхене
Поделиться
Российский теннисист Алексей Ватутин не сумел выйти в финал квалификации грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). В первом раунде Ватутин потерпел поражение от представителя Швейцарии Александера Ричарда со счётом 7:5, 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.
Ватутин дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов. Ричард подал семь эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов.
Ранее в финал квалификации на турнире в Мюнхене вышел россиянин Аслан Карацев, который за попадание в основную сетку сыграет с немцем Луисом Вессельсом. Отметим, что в основной сетке турнира в Мюнхене россияне не заявлены. Соревнования пройдут с 17 по 23 апреля в комплексе MTTC Iphitos.
Комментарии
- 15 апреля 2023
-
17:47
-
17:31
-
16:59
-
16:57
-
16:36
-
16:32
-
16:28
-
15:58
-
15:48
-
14:49
-
14:18
-
13:58
-
13:34
-
13:20
-
12:34
-
11:58
-
11:44
-
10:53
-
10:47
-
10:31
-
10:17
-
09:57
-
09:49
- 14 апреля 2023
-
23:04
-
22:25
-
22:16
-
22:01
-
20:35
-
20:10
-
20:04
-
19:50
-
19:40
-
19:15
-
19:04
-
18:22
Партнерский контент