Алексей Ватутин не сумел выйти в финал квалификации грунтового турнира в Мюнхене

Российский теннисист Алексей Ватутин не сумел выйти в финал квалификации грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). В первом раунде Ватутин потерпел поражение от представителя Швейцарии Александера Ричарда со счётом 7:5, 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

Ватутин дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов. Ричард подал семь эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов.

Ранее в финал квалификации на турнире в Мюнхене вышел россиянин Аслан Карацев, который за попадание в основную сетку сыграет с немцем Луисом Вессельсом. Отметим, что в основной сетке турнира в Мюнхене россияне не заявлены. Соревнования пройдут с 17 по 23 апреля в комплексе MTTC Iphitos.