Андрей Рублёв вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло, одолев Тейлора Фритца

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В полуфинале пятый сеяный Рублёв одержал волевую победу над восьмой ракеткой соревнований американцем Тейлором Фритцем со счётом 5:7, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут игрового времени и была прервана из-за дождя при счёте 3:2 в пользу Рублёва в третьем сете. Вынужденный перерыв длился 1 час 48 минут.

Рублёв дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 8 из 21 брейк-пойнта. Фритц подал пять эйсов, шесть раз ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вел прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Тейлор Фритц в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

За титул в Монте-Карло Рублёв сразится либо с итальянцем Янником Синнером (7), либо с датчанином Хольгером Руне (6). Их встреча состоится сегодня, 15 апреля, позднее.

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. В 2022 году его выиграл грек Стефанос Циципас.