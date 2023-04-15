Андрей Рублёв вышел в 19-й финал в карьере

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, обыграв в полуфинале американца Тейлора Фритца со счётом 5:7, 6:1, 6:3. В финале россиянин встретится либо с итальянцем Янником Синнером, либо с датским теннисистом Хольгером Руне, ранее обыгравшим в 1/4 финала другого россиянина Даниила Медведева.

Для Андрея Рублёва, шестой ракетки мира, этот финал станет 19-м в карьере на крупных теннисных турнирах. На турнире серии «Мастерс» российский спортсмен вышел в финал в третий раз.

В этом сезоне теннисист сыграет в финале соревнований уже во второй раз: в Дубае Рублёв уступил в решающем поединке Даниилу Медведеву.

Действующим победителем турнира в Монте-Карло является греческий теннисист Стефанос Циципас. В этом году призовой фонд турнира составил € 5 779 335.