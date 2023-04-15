Андрей Чесноков высказался о выходе Андрея Рублёва в финал «Мастерса» в Монте-Карло

Советский и российский полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мнением о выходе российского теннисиста Андрея Рублёва в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
«Хорошая победа. Здорово, что Андрей выиграл и попал в финал. Но всё равно для меня матч получился скучным. При счёте 3:1 на подаче Фритца счёт был 15:40, во втором сете они сделали потрясающий розыгрыш. Чтобы смотреть матч, хочется больше таких розыгрышей. За весь сет я увидел один классный розыгрыш.
Я ожидал от матча большего. Но здорово выйти в финал такого турнира. Тем более у Андрея ни одной победы на «Мастерсе». В Монако сейчас просто ужасная погода, играть тяжело. Поэтому качество игры не может быть лучшим», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в субботу, 15 апреля, Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Монте-Карло. обыграв американца Тейлора Фритца. Соперником россиянина в финале будет победитель матча Синнер (Италия) — Руне (Дания).
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