Рублёв — о матче с Фритцем: было психологически тяжело играть против него

Российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв прокомментировал своё выступление в матче с американцем Тейлором Фритцем в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Играть было очень тяжело, особенно против Тейлора. Я проигрывал последние три матча [с ним], [в том числе в 2022 году] в Индиан-Уэллсе в полуфинале. Было тяжело психологически играть против него, потому что я думал, будет ли у меня шанс.

Я очень хорошо начал, потом у нас был перерыв, а затем он сломал меня, но я знал, что у меня будут шансы. В конце концов, мы провели отличный матч, и я доволен победой», — сказал Рублёв в интервью ATP Tour.

Напомним, в субботу, 15 апреля, Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Монте-Карло, обыграв американского теннисиста Тейлора Фритца со счётом 5:7, 6:1, 6:3.