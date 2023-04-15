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Рублёв — о матче с Фритцем: было психологически тяжело играть против него

Рублёв — о матче с Фритцем: было психологически тяжело играть против него
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Российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв прокомментировал своё выступление в матче с американцем Тейлором Фритцем в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Играть было очень тяжело, особенно против Тейлора. Я проигрывал последние три матча [с ним], [в том числе в 2022 году] в Индиан-Уэллсе в полуфинале. Было тяжело психологически играть против него, потому что я думал, будет ли у меня шанс.

Я очень хорошо начал, потом у нас был перерыв, а затем он сломал меня, но я знал, что у меня будут шансы. В конце концов, мы провели отличный матч, и я доволен победой», — сказал Рублёв в интервью ATP Tour.

Напомним, в субботу, 15 апреля, Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Монте-Карло, обыграв американского теннисиста Тейлора Фритца со счётом 5:7, 6:1, 6:3.

Монте-Карло. 1/2 финала
15 апреля 2023, суббота. 15:10 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		1 3
         
Тейлор Фритц
10
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Комментарии
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