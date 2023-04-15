Российский теннисист Андрей Рублёв сыграет за титул на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. В полуфинальном матче пятый сеяный Рублёв одержал волевую победу над восьмой ракеткой соревнований американцем Тейлором Фритцем со счётом 5:7, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут игрового времени и была прервана из-за дождя при счёте 3:2 в пользу Рублёва в третьем сете. Вынужденный перерыв длился 1 час 48 минут.
В финале турнира в Монте-Карло Рублёв сразится либо с итальянцем Янником Синнером (7), либо с датчанином Хольгером Руне (6). Их встреча проходит в эти минуты. Первый сет выиграл Синнер – 6:1, во втором впереди Руне – 3:0.
«Чемпионат» хочет поинтересоваться у своих читателей: «Сможет ли Андрей Рублёв выиграть «Мастерс» в Монте-Карло?»
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