Видеообзор полуфинала Андрей Рублёв — Тейлор Фритц в Монте-Карло

В субботу, 15 апреля, прошёл матч полуфинала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором российский теннисист Андрей Рублёв обыграл представителя США Тейлора Фритца со счётом 5:7, 6:1, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут и была прервана из-за дождя при счёте 3:2 в пользу Рублёва в третьем сете на 1 час 48 минут.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
На счету Андрея Рублёва два эйса, три двойные ошибки, 16 невынужденных ошибок и 38% реализованных брейк-пойнтов (8 из 21). Тейлор Фритц, в свою очередь, допустил шесть двойных ошибок, реализовал 63% брейк-пойнтов (пять из восьми) и допустил 26 невынужденных ошибок. Также на счету американца пять эйсов.
В финале Рублёв встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Хольгер Руне (Дания).
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