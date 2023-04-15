Фритц — Рублёву: выиграй всё. Давай, побеждай

Несмотря на поражение в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, американец Тейлор Фритц не только пожал руку Андрею Рублёву, но и приобнял россиянина. «Давай, выиграй. Выиграй всё. Давай, побеждай», — сказал Фритц, приветствуя Рублёва у сетки после матча.

Ранее Рублёв и Фритц на официальных турнирах АТР встречались шесть раз. Три предыдущих матча выиграл американец, бравший верх над Рублёвым на «Мастерсах» в Париже-2021, Индиан-Уэллсе-2022 и Цинциннати-2022.

Первый сет в Монте-Карло также остался за Фритцем – 7:5, но два следующих выиграл Рублёв – 6:1, 6:3. Отметим, что при счёте 3:2 в пользу россиянина в третьей партии матч был прерван дождём на 1 час 48 минут.

В финале турнира в Монте-Карло Рублёв сразится либо с итальянцем Янником Синнером (7), либо с датчанином Хольгером Руне (6). Их встреча проходит в эти минуты. Первый сет выиграл Синнер – 6:1, во втором впереди Руне – 3:1.