Руне одолел Синнера и стал соперником Рублёва в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Датский теннисист Хольгер Руне вышел в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В полуфинальном матче шестой сеяный Руне нанёс поражение седьмой ракетке соревнований итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6, 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

Руне четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 из 14 брейк-пойнтов. Синнер не подал ни одного эйса, пять раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Руне во второй раз играл против Синнера в официальном матче АТР-тура. Первая встреча соперников на турнире в Болгарии в 2022 году завершилась снятием итальянского теннисиста.

В финале турнира в Монте-Карло Руне сыграет с пятой ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублёвым. Напомним, в четвертьфинале датчанин одолел Даниила Медведева — 6:3, 6:4.